Вашингтон, 30 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Майк Помпео предупредил о возможности нападения на Соединённые Штаты, аналогичного 11 сентября 2001 года.

Gage Skidmore Майк Помпео

Помпео раскритиковал преждевременный вывод американских войск из Афганистана в своём радиоинтервью.

«Скорее всего, нас атакуют, как 20 лет назад в Нью-Йорке. Мы будем атакованы из Афганистана и шансов на это сегодня больше, чем год назад», — подчеркнул он.

Указывая на возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, Помпео сказал: »Эта трагедия опозорила нашу страну на международной арене и сделала Америку менее безопасной».