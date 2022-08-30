Курск, 30 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Курске следователи проверяют информацию СМИ об избиении двух мужчин, один из которых — инвалид второй группы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Сообщается, что в результате конфликта с группой неизвестных мужчин потерпевшим был причинен вред здоровью.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Курской области представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.