Канберра, 30 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Теневой казначей Австралии Ангус Тейлор назвал позицию премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза по вопросу проведения третьего этапа снижения налогов «лишенной энтузиазма». Об этом политик заявил 30 августа в эфире телеканала NineNews.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Ранее Альбаниз признал, что лейбористам не удалось внести поправки в законодательство о снижении налогов, когда они были в оппозиции. Но его партия, контролирующая правительство Австралии, решила все же осуществить задуманное снижение налогов, доставшееся от предыдущего кабинета министров.

В свою очередь Тейлор охарактеризовал позицию правящей партии как «в лучшем случае прохладную» и настаивал на том, что австралийцы имеют право знать, что на самом деле думают премьер-министр и его правительство.

«Поддержка снижения налогов со стороны лейбористов всегда была в лучшем случае прохладной … Их поддержка третьего этапа снижения налогов с самого начала была лишена энтузиазма», — сказал Тейлор в эфире SkyNews.