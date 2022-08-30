Чита, 30 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Главную «медицинскую» улицу Читы ввели в эксплуатацию, сообщает 30 августа министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Протяженность улицы Коханского — чуть более километра, во время ремонта постарались сделать ее более удобной как для автомобилистов — увеличили количество парковочных мест, так и для пешеходов, в том числе для мам с колясками.

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Чита. Протяженность улицы Коханского — чуть более километра

Один из постоянных членов приемочной комиссии — зампредседателя регионального общества инвалидов, эксперт по городской среде Сергей Петров отметил, что улица заметно преобразилась.

«Очень радует, что появились тактильные плитки, однако в некоторых местах пока не хватает пандусов и знаков, но подрядчики пообещали все недочеты исправить в ближайшее время, а так улица Коханского стала намного удобней для людей с ограниченными возможностями», — поделился Сергей Петров.

На улице расположены сразу несколько ключевых организаций здравоохранения, в которые за медицинской помощью ежедневно обращаются тысячи пациентов. Кроме того, этом году здесь начали масштабное строительство детской клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Забайкальского края благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году отремонтируют дороги, ведущие к больницам и поликлиникам. Удобства ощутят тысячи пациентов — именно столько ежедневно обращаются за медицинской помощью.

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