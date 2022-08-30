Сеул, 30 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пак Иль Чжун встретился 30 августа в Сеуле с заместителем министра природных ресурсов Канады Джоном Ханнафордом, с которым обсудил вопросы расширения сотрудничества в сфере энергоресурсов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи обсудили поставки полезных ископаемых, связанных с электромобилями и подтвердили необходимость вывода двустороннего сотрудничества за пределы минеральных ресурсов, природного газа и энергетических технологий.

Стороны также обсудили возможность создания системы сотрудничества между правительствами и компаниями двух стран на основе рабочих меморандумов о взаимопонимании.