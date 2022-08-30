Мадрид, 30 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Небольшое удешевление энергоресурсов в августе помогло снизить годовую инфляцию в Испании до 10,4%, хотя в стране продолжает расти стоимость других потребительских товаров и услуг, как следует из данных, опубликованным национальной службой статистики.

Испания

Инфляция сократилась по сравнению с июльским показателем в 10,8%, который стал рекордным в стране с 1985 года.

Испания стала первой крупной экономикой еврозоны, которая опубликовала данные о ценах за август, опередив общие показатели по инфляции, которые, как ожидается, достигнут 9% — самого высокого уровня с момента создания единой валюты. Данные по инфляции в еврозоне будут объявлены Евростатом в среду 31 августа.

Статистическая служба Испании сообщила, что цены на электроэнергию, продукты питания, рестораны и пакетные туры в августе продолжали расти «заметными» темпами. Базовая инфляция в Испании — без учета цен на непереработанные продукты питания и энергию — выросла на 6,4% процента в годовом исчислении, и это самые высокие темпы роста с января 1993 года. По сравнению с июлем потребительские цены в Испании в августе выросли на 0,1%.