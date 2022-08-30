Вашингтон, 30 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В возрасте 56 лет умер американский аниматор Ральф Эгглстон. Об этом пишет издание Deadline 30 августа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Причиной смерти Эгглстона стал рак поджелудочной железы, с которым он боролся последние несколько лет. Новость о кончине аниматора подтвердили его родственники, а также представители студии Pixar.

Напомним, Ральф Эгглстон был арт-директором оригинальной «Истории игрушек», работал над мультфильмами «Король Лев», «Аладдин», «Валл-И», «Тачки», «Суперсемейка», «Головоломка» и «В поисках Немо». В 2002 году был удостоен «Оскара» за короткометражный анимационный фильм «О птичках».