Мельбурн, Австралия, 30 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Нехватка учителей в штате Виктория (юго-восток Австралии) достигла критической точки, поскольку почти 90% директоров государственных школ обеспокоены тем, что в следующем году у них не будет достаточно педагогов, чтобы укомплектовать классы. Об этом 30 августа сообщил телеканал Nine News.

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В Австралийском профсоюзе работников сферы образования отчаянно призвали правительство штата Виктория принять меры, чтобы увеличить количество учителей в классах. Анкетирование профсоюза показало, что почти девять из десяти директоров Виктории обеспокоены тем, что в штате 2023 года не хватит учителей для каждого класса.

Восемь из 10 директоров, опрошенных в школах столичного Мельбурна и сельских районах Виктории, заявили, что в течение года им стало намного сложнее заполнять вакансии педагогов.

Отмечается, что в анкетировании профсоюза приняли участие 242 директора государственных общеобразовательных учреждений.