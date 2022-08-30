Донецк, 30 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В обстрелянном киевскими войсками микрорайоне Донецка нет объектов военной инфраструктуры. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Twitter / Денис Пушилин

Глава республики показал представителям СМИ место удара киевских боевиков.

«Мы видим, что вокруг нас нет никакой военной инфраструктуры. Здесь гостиница, где проживают в том числе и журналисты, простые гражданские лица. Мы видим здесь жилые дома. Сюда был на днях совершён обстрел, в результате которого есть, к сожалению, и пострадавшие. Мы видим, что какой-то военной целесообразности данный обстрел не представлял», — сказал он.

По мнению руководителя республики, целью атаки является желание создать на территории республики панические настроения.