Пушилин показал журналистам место попадания снарядов ВСУ в Донецке
Донецк, 30 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В обстрелянном киевскими войсками микрорайоне Донецка нет объектов военной инфраструктуры. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава республики показал представителям СМИ место удара киевских боевиков.
«Мы видим, что вокруг нас нет никакой военной инфраструктуры. Здесь гостиница, где проживают в том числе и журналисты, простые гражданские лица. Мы видим здесь жилые дома. Сюда был на днях совершён обстрел, в результате которого есть, к сожалению, и пострадавшие. Мы видим, что какой-то военной целесообразности данный обстрел не представлял», — сказал он.
По мнению руководителя республики, целью атаки является желание создать на территории республики панические настроения.