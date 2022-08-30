* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 30 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни кочевники в уезде Навур в очередной раз преследуют мирных жителей и заявили, что жители местности Хокак этого уезда десять лет назад «разграбили» два их шатра. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Согласно источникам, кочевники утверждают, что тогда были украдены трактор и два комплекта золота, что теперь должны компенсировать местные жители. Отмечается, что начальник полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом уезде, не принимая во внимание слов местных жителей, на основании заявления кочевников решил, что жители Хокака должны выплатить кочевникам выкуп в размере одного миллиона афгани.

Местные жители считают это решение явной несправедливостью по отношению к людям и подчеркивают, что ничего не знают о краже и к местным жителям это не имеет никакого отношения.

Следует отметить, что за последний год уже во второй раз, когда по заявлениям кочевников и по решению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жители Навура вынуждены выплатить миллионные компенсации.

Неделю назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основываясь на заявлениях кочевников, решили, что «за кровь» кочевницы, убитой 18 лет назад в этом районе в бою с силовиками предыдущего правительства Афганистана, жители деревни Бахаи должны выплатить 10 миллионов афгани .