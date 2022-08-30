Багдад, 30 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В центре Багдада продолжаются городские бои между армией Ирака и боевиками одной из группировок. Об этом 30 августа сообщает AFP со ссылкой на источник в медицинских службах.

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По данным источника, в ходе столкновений были убиты как минимум 23 человека из числа вооружённых боевиков и поддерживающих их демонстрантов. О потерях в рядах армии и федеральной полиции не сообщается.

Также поступает информация о начале боевых действий в ряде регионов страны: Басре, Киркуке, Самарре и ряде других. Боевики используют гранатомёты, миномёты, крупнокалиберное стрелковое вооружение и самодельные реактивные ракеты.