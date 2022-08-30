30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Савельев, , 17:47 — REGNUM Мировая экономика переживает идеальный шторм. Сочетание объективных и субъективных факторов не оставляет шансов на возвращение к политической и экономической модели, существовавшей до начала пандемии COVID-19 и тем более до инспирированного США и их союзниками нацистского переворота в Киеве 2014 года и начала санкционной войны Запада против России.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833 (Фрагмент)

Пандемия COVID-19 и не всегда адекватные меры реагирования на нее со стороны национальных правительств привели к гуманитарной и экономической «самоизоляции» по всему миру. Один из основополагающих догматов либерально-рыночной экономики и глобализма — свобода торговли и перемещения товаров, услуг и рабочей силы — уступил инстинкту национального самосохранения. Закрытые границы, нарушение логистических, финансовых и технологических цепочек по всему миру поставили крест на проекте «кочующей цивилизации» под контролем западных информационных технологий и финансового доминирования необеспеченного реальными материальными ценностями доллара США. Финансово-информационному неоколониальному закабалению стран, не принадлежащих к так называемому золотому миллиарду, был нанесен серьезный удар — протекционистская модель серьезно потеснила глобалистскую.

Панические и противоречивые меры по преодолению пандемии привели к серьезным экономическим потерям: общий ущерб мировой экономики к 2022 году превысил 7 триллионов долларов, что почти в два раза больше годового государственного бюджета США. В отдельные кварталы падение ВВП в некоторых странах Запада составляло более 30%, развернулась глобальная конкурентная борьба «бигфармы» за рынок вакцин и информацию о здоровье людей. Безудержная денежная эмиссия способствовала удержанию западных экономик на плаву, но привела к долгосрочным негативным последствиям в виде инфляции и, что еще более важно, поколебала доверие граждан к властям. Сильные национальные государства, например Китай, доказали эффективность своей системы управления — они легче перенесли испытание пандемией и быстрее начали экономическое восстановление. Модель глобального якобы открытого общества при сохранении американской гегемонии потерпела крах.

Еще одним ударом по существующему однополярному мировому порядку стал переход освободительной борьбы против насаждаемого Западом агрессивного неоколониализма в горячую фазу. Следуя фанатичной вере в собственное врожденное превосходство и право управлять всем миром, США и их союзники по НАТО не только организовали антиконституционный государственный переворот в бывш. УССР, то есть на соседней с Россией территории, ранее входившей в состав Российской империи, а затем в Советский Союз, но и начали ее военное освоение, включая разработку оружия массового поражения — биологического. Это является еще одним подтверждением того, что уникальная специальная военная операция России на территории бывш. УССР носит не агрессивный, а защитно-освободительный характер.

Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции в б. УССР mil.ru

Слабеющий и уходящий мировой гегемон — США и их союзники — в рамках своего расистского и неоколониалистского мировоззрения воспринимают эту операцию как агрессивную только потому, что справедливо расценивают ее как посягательство на свое тотальное доминирование в однополярном мироустройстве. Именно страх потери собственной гегемонии диктует Западу необходимость любой ценой остановить Россию, заставляет предпринимать беспрецедентные экономические и военные меры. Нежелание Запада смириться с объективным ходом исторического развития, найти свое место в новом международном укладе носит иррациональный характер и уходит корнями в его расистское рабовладельческое и колониалистское прошлое. Время «римоцентризма», Pax Romana, безвозвратно ушло — Запад, в массовой культуре которого до сих пор доминирует присвоенное право на глобальное превосходство, уже давно превратился из мирового гегемона в мирового спекулянта и вооруженного рэкетира. Страх перед грядущим новым мировым порядком доходит до паники и приводит к многочисленным и опасным ошибкам, главной из которых является усиление военной эскалации на территории бывшей УССР и возрастающие риски полномасштабного конфликта с применением ядерного оружия.

Неумение просчитывать даже краткосрочные последствия собственной политики является наглядным свидетельством чудовищной деградации западных элит. Решение ввести биржевые механизмы в европейской газовой торговле было принято в угоду финансовым спекулянтам, а не производственному сектору экономики или гражданам. Нынешний катастрофический для экономики и населения Евросоюза рост цен на газ является результатом не только бездумной антироссийской политики и отказа от 40% собственного импорта, ранее надежно обеспеченного Газпромом, но и слепой верой в спекулятивный рынок даже в стратегически важных отраслях, развитие и поддержание которых требует значительных и долгосрочных инвестиций. Управленческая немощь, неспособность просчитывать даже ближайшие последствия собственных решений уже привели к небывалому кризису в Евросоюзе и его дезинтеграции с перспективой распада.