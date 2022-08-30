Екатеринбург, 30 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала пожароопасного сезона в 2022 году на тушение возгораний в лесах потрачено 20 млн рублей. Ущерб от пожаров оценили в 35 млн рублей, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По сравнению с 2021 годом площадь пожаров сократилась почти в четыре раза и составила 12 тыс. 657 гектаров. При этом число пожаров уменьшилось вдвое — до 494.

В Свердловской области продолжают действовать шесть природных пожаров. С возгораниями борются 216 человек, задействованы 62 единицы техники.