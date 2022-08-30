Берлин, 30 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Германия исключает возможность размещения военных стран ЕС на территории б. УССР. Об этом заявила статс-секретарь минобороны ФРГ Зимтье Мёллер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«С нашей точки зрения, это исключено», — сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что уже в ближайшее время Германия направит в Киев новое современное оружие.

Читайте также: Берлин направит Киеву новое современное оружие