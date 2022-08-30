Пермь, 30 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Перми задержан 30-летний горожанин, получивший посылку из Испании, сообщили 30 августа в пресс-службе Пермской таможни.

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Содержимым международного почтового отправления оказался наркотик. В посылке находилось 490,19 грамма гашиша. По факту крупной контрабанды наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, в январе–июне 2022 года таможенники изъяли 969 граммов наркотических средств и сильнодействующих веществ. Из них 533 грамма веществ обнаружено с помощью служебных собак. Объёмы изъятых наркотиков превышают прошлогодние показатели.