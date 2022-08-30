Канберра, 30 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Группе жителей Австралии, оспаривавших конституционную законность мер по борьбе с COVID-19, придется заплатить более 200 000 долларов, чтобы покрыть судебные издержки нескольких правительств штатов Австралии. Это произошло после того, как они проиграли судебное разбирательство, о чем 30 августа сообщил телеканал NineNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Группу истцов возглавляла жительница Нового Южного Уэльса Сиенна Ноулз, которая утверждала, что она подверглась «двойной вакцинации без согласия». Ранее она была госпитализирована из-за неблагоприятных побочных эффектов вакцины и лишилась работы, говорится в иске, отклоненном судьей федерального суда.

Ноулз и другие противники локдаунов, вакцинации и карантинов подали иск сразу против федерального правительства Австралии, правительств штатов Виктория, Новый Южный Уэльс, Тасмания, Западная Австралия, Квинсленда, а также против кабинета министров Северной территории.

Отмечается, что из-за общественного интереса к делу судья при оглашении приговора посоветовала проигравшим истцам начать сбор пожертвований в интернете.