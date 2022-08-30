В Австралии противники локдаунов проиграли в суде
Канберра, 30 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Группе жителей Австралии, оспаривавших конституционную законность мер по борьбе с COVID-19, придется заплатить более 200 000 долларов, чтобы покрыть судебные издержки нескольких правительств штатов Австралии. Это произошло после того, как они проиграли судебное разбирательство, о чем 30 августа сообщил телеканал NineNews.
Группу истцов возглавляла жительница Нового Южного Уэльса Сиенна Ноулз, которая утверждала, что она подверглась «двойной вакцинации без согласия». Ранее она была госпитализирована из-за неблагоприятных побочных эффектов вакцины и лишилась работы, говорится в иске, отклоненном судьей федерального суда.
Ноулз и другие противники локдаунов, вакцинации и карантинов подали иск сразу против федерального правительства Австралии, правительств штатов Виктория, Новый Южный Уэльс, Тасмания, Западная Австралия, Квинсленда, а также против кабинета министров Северной территории.
Отмечается, что из-за общественного интереса к делу судья при оглашении приговора посоветовала проигравшим истцам начать сбор пожертвований в интернете.