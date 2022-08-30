30 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Новосибирске сотрудник магазина запер ребёнка в холодильнике после замечания о просроченных продуктах. СКР возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего». А пользователи соцсетей считают, что статья здесь должна быть другой.

Анна Алябьева, , 11:38 — REGNUM В Новосибирске разворачивается нешуточный скандал вокруг одного из магазинов, сотрудник которого закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика, попросившего убрать с витрин просроченные продукты питания. К обсуждению произошедшего активно подключаются пользователи социальных сетей, которые считают, что эта сеть магазинов «пробила очередное дно».

Фашист Цитата из к/ф «Список Шиндлера», реж. Стивен Спилберг. 1993. США

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Подписчик одного из телеграм-каналов отметил, что сотрудника необходимо проверить на вменяемость.

«Да ну, совсем дичь какая-то. Наверняка, дело было по-другому. Это просто в голове не укладывается», — предположила в свою очередь Татьяна Т.

А Ирина О. поинтересовалась, как так получилось, что «сотрудник магазина тащил ребёнка из зала в холодильник и никто не заметил».

«Почему обязательно тащил, он мог этому ребёнку пообещать показать, например, как хранятся продукты. У взрослых придурков много способов, как обмануть доверчивых детей, увы. А мужик, реально, фашист, методы у него соответствующие», — отметила Елена.

«Я, если вижу просрочку, собираю и на кассу им приношу. И при всём честном народе объявляю, что это просрочка», — поделилась Мария П.

В магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые попытались переложить вину на родителей ребёнка, поинтересовавшись, где они были в это время. На что другие тут же отреагировали, спросив, почему девятилетнему мальчику нельзя одному сходить в продуктовый магазин.

«Что происходит с людьми? Откуда такая жестокость?» — отметил Евгений К.

«Трудно поверить в происходящее», — подтвердила Лариса Н.

«Сами просрочкой торгуют, а на мальчике решили отыграться. Наказать и взыскать вред за здоровье», — подчеркнула Ирина.

Отметим, что со слов матери пострадавшего ребёнка, когда её сын указал сотруднице магазина на просрочку, женщина начала ругаться, забрала тележку и выпроводила детей из магазина, пригрозив, что их могут посадить в тюрьму за такое поведение. Однако мальчик вернулся и показал ей на телефоне статью о том, что покупатели имеют право требовать убрать «просрочку» с полок. Она вызвала подмогу. Пришедший мужчина схватил ребёнка за руку и, затащив в подсобку, подтащил к холодильнику и запихнул его туда. Мальчик начал звонить в полицию. Услышав это, мужчина открыл холодильник и за шкирку вышвырнул его через чёрный ход.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, после произошедшего по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего».

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При этом многие комментирующие произошедшее подчёркивают, что «никто не имеет право лишать человека свободы, кроме государства, и то по решению компетентных органов», и считают, что это «покушение на убийство».

Отметим, что инцидент произошёл 29 августа и сейчас СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего.