Донецк, 30 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Основной задачей для сил ДНР сейчас является необходимость отодвинуть противника от городов республики, лишив его возможности наносить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Наша задача как можно быстрее, насколько это возможно и с минимальными потерями отодвинуть противника до того расстояния, когда он не сможет наносить удары по территории, городам и районам Донецкой Народной Республики», — сказал Пушилин.

Он также рассказал об успешном продвижении войск по ряду направлений.