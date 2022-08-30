Иркутск, 30 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 30 августа известило о предъявлении обвинения 39-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»).

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По версии следствия, в марте и апреле текущего года 39-летний мужчина, находясь в своем доме СНТ «Геолог» Иркутского района Иркутской области, в одном из сообществ социальной сети распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил Российской Федерации.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следователями СК проведены обыски, изъяты и осмотрены технические средства и электронные носители информации, с помощью которых фигурант совершил преступление. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа житель Воронежа оштрафован по обвинению в дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации.

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