София, 30 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В сентябре текущего года цена на природный газ в Болгарии может повыситься на 6%. Об этом 30 августа со ссылкой на собственные источники сообщает софийская газета «Телеграф».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно официальной информации, сегодня болгарская Комиссия по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) рассмотрит вопрос о тарифах на голубое топливо на ближайшие несколько месяцев.

При этом главная компания-распределитель соответствующих энергоносителей Болгарии — «Булгаргаз» настаивает на увеличении тарифного плана сразу на 10-13%.

Напомним, в начале августа газ для промышленных и бытовых потребителей в Болгарии уже подорожал на рекордные в новейшей истории региона 60 процентов. На сегодняшний день абсолютное большинство болгар не в состоянии вовремя платить по «газовым» коммунальным счетам.