Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) появится в третьем эпизоде сериала «Женщина-Халк». Об этом сообщило издание Deadline.

Megan Thee Stallion Цитата из видеоинтервью

По данным источника, артистка исполнит роль персонажа, участвующего в судебном разбирательстве с адвокатом Августом Пульезе, однако её точный образ пока что держится в секрете. Стоит отметить, что для Megan Thee Stallion роль в шоу «Женщина-Халк» станет уже третьей актёрской пробой: ранее она принимала участие в съёмках сериалов «Долина соблазна» и «Хорошие девочки».

Напомним, премьера сериала «Женщина-Халк» состоялась 17 августа 2022 года. Третий эпизод проекта должен выйти 1 сентября 2022-го.

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