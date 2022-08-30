Луганск, 30 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Силы Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки до 35 боевиков ВСУ, четыре бронетранспортера и артиллерийскую установку. Об этом 30 августа сообщили в ведомстве.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

Отмечается, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 35 человек личного состава, четыре бронетранспортёра; восемь единиц специальной автомобильной техники; две долговременные огневые точки, одна артиллерийская установка», — говорится в телеграм-канале ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 28 августа силы Народной милиции ЛНР уничтожили до 55 киевских боевиков, четыре бронетранспортера и танк.

Читайте также: Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 боевиков ВСУ