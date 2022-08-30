Ярославль, 30 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Под Ярославлем из-за попавшего в ДТП бензовоза загорелись два частных дома. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

vk.com/wall-90 950 220_230 213 Тушение пожара в деревне Воробино

Авария произошла на дороге Ярославль — Кострома в деревне Воробино Ярославского района в 10:15. Из-за розлива топлива и последующего возгорания самой машины, загорелось два частных одноэтажных дома. Сейчас тушением пожара занимаются 39 человек и 13 единиц техники. Предварительно спасатели сообщают об одном погибшем.

Движение по дороге ограничено.