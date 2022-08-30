Донецк, 30 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Подразделения сил Донецкой Народной Республики продвигаются по ряду направлений. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Пушилин

«Можно говорить, что наши подразделения на данный момент достаточно успешно продвигаются, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее, в славянском направлении, артёмовском направлении, в сторону Авдеевки, в сторону марьинского направления, в сторону Угледара», — сказал Пушилин.

По его словам, основная задача заключается в том, чтобы отодвинуть киевские войска от мест, откуда они могут наносить удары по городам ДНР.