Кишинёв, 30 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Страны Европы должны «усвоить уроки» Молдавии, которая зависит от поставок электроэнергии. Об этом заявила в видеообращении на Стратегическом форуме в словенском городе Блед молдавский президент Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Мы пытаемся работать над диверсификацией источников, но сделать это быстро не так-то просто. Тем более на таком рынке, с такими высокими ценами», — сказала Санду.

По её мнению, для того, чтобы добиться этого потребуется несколько лет. Президент отметила, что Молдавия поддержала создание в ЕС платформы для коллективных закупок природного газа, но её ещё нужно запустить.

Кроме того, Санду отметила, что для Молдавии важной остаётся цена на газ. За него приходится платить в десять раз больше, чем год назад. Это оказывает сильное влияние на благосостояние населения.

«Такое повышение цен имеет драматические последствия, и как бы государство ни хотело поддержать население, оно не сможет компенсировать все эти повышения», — заявила глава республики.

Напомним, Молдавия при правительстве Партии социалистов приобретала газ в РФ по цене от $150 до $170 за 1 тыс. кубометров. В декабре 2021 года президентом стала Санду, а в июле 2022 года на парламентских выборах победила её партия «Действие и солидарность». На фоне антироссийской политики Кишинёва Газпром в новом контракте перешёл на плавающую цену за газ, зависящую от цен в ЕС. В августе 2022 года топливо для Молдавии стало стоить $1458 за 1 тыс. кубометров.