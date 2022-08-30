Москва, 30 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Одним из факторов, которые привели в России к снижению спроса мебель и бытовую технику, стало то, что многие жители РФ обновили их во время пандемии 2020 года, когда сидели дома на изоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

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«Снижение спроса на мебель и технику в кредит может быть обусловлено несколькими факторами, — сказал он, комментируя соответствующую новость. – Одним из ключевых является неопределенность относительно стабильности доходов в связи с обострением геополитической ситуации в мире и его экономическими последствиями. Кроме того, на фоне указанных событий большинство банков ужесточили свой подход к кредитованию, в том числе в POS сегменте, что не могло не сказаться на количестве одобряемых кредитов на указанные покупки. Еще одним фактором снижения спроса на покупку мебели и техники является то, что многие жители РФ обновили их во время пандемии 2020 года, когда сидели дома на изоляции».

Повлияло на данный процесс и нарушение логистических цепочек из-за введения различного рода санкций.

«Так как большинство из указанных факторов сохраняются, то велика вероятность того, что этот тренд продлится до конца 2022 года, — сказал Марков. — В качестве событий, которые могут положительно повлиять на данное явление, можно выделить построение новых логистических цепочек по поставкам мебели и техники в страну, а также развитие собственного, в первую очередь мебельного, производства».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, бережливая модель потребления, на которую сейчас перешли многие жители РФ, ведет к сжатию экономики.