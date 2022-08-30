Симферополь, 30 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Около 200-250 человек ежедневно пользуются автобусами сообщением из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области и обратно. Об этом сообщил журналистам врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Автовокзал «Мелитополь»

По словам главы минтранспорта, направление пользуется спросом у пассажиров.

«Люди беспрепятственно осуществляют проезд без каких-либо ограничений. Там организован «зелёный коридор», с минимальными временными затратами осуществляется пересадка пассажиров», — приводит «Крым 24» слова Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями было открыто с 1 июля. Рейсы отправляются из Симферополя в Херсон, Мелитополь, Бердянск.