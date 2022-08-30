Набережные Челны, Татарстан, 30 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Татарии бывшего генерального директора кранового завода обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Эмблема Федеральной налоговой службы (ФНС) России

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемый внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с шестью контрагентами. Тем самым он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 154 млн рублей.

Мужчина не признается в причастности к преступлению. На имущество бывшего генерального директора и предприятия наложен арест на сумму 224 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало, в отношении руководства одной из организаций в Татарии возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Ущерб с учетом недоимки и пени составил более 100 млн рублей. Директором фирмы полностью погашена вся задолженность, в связи с этим уголовное преследование прекращено.

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