Владивосток, 30 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. С 3 по 8 сентября в морской акватории Владивостока вводится запрет на плавание всех типов судов, кроме специальных кораблей и транспорта пассажирских линий. Ограничения связаны с проведением Восточного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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Запрет устанавливается для всех типов судов — маломерных, парусных, спортивных, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров, гидроциклов. Исключение составят лишь пласредства, привлеченные к подготовке к ВЭФ-2022, суда местных пассажирских линий, следующие по расписанию, а также специальные спасательные суда, в том числе, для оказания экстренной медпомощи.

Также на этот период устанавливается запрет на перевалку опасных грузов в порту Владивостока.

В Приморье усиливаются меры безопасности, вводится ряд других ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, о развитии отечественного производства и патриотизме на смену толерантности будут говорить эксперты на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке 6 сентября.