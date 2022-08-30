Прага, 30 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. На встрече министров обороны стран ЕС, которая проходит в Праге 30 августа, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель надеется, что министры обороны стран союза поддержат предложение о создании под руководством Брюсселя центров подготовки войск для ВСУ, как сообщает Financial Times.

European Parliament Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель вновь высказался в пользу учебной инициативы ЕС, но не предоставил особых подробностей, за исключением того, что подготовка будет вестись за пределами б. УССР.

«Мы будем продолжать поддерживать [Киев] такими инициативами, как эта учебная миссия, которую обсудят министры, — сказал Боррель. — Я надеюсь, что у нас будет политический зеленый свет для этой миссии».

Великобритания и некоторые отдельные страны ЕС уже обучают войска для ВСУ, в частности обращению с некоторыми видами современного оружия, предоставленного Киеву за последние месяцы.

Не все страны ЕС поддерживают идею такой учебной программы. Одним не нравится сама идея военных инициатив под флагом ЕС, другие же считают, что это будет провокацией по отношению к Москве.