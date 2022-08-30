Сеул, 30 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжает проводить частичные перестановки в своей администрации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что 30 августа глава государства назначил двух новых секретарей по общим вопросам. Первым секретарем стал депутат Национального собрания (парламента) Хон Чжи Ман, а вторым — представитель Управления по делам провинции Кёнгидо Кён Юн Хо.

Ранее по собственному желанию ушли в отставку три сотрудника общего отдела. Ряд экспертов предполагает, что их уход связан с отрицательной оценкой работы по обеспечению связи между правящей партией и президентской администрацией.

Кроме того, освобождён от работы секретарь по гражданским делам в связи с подозрениями об утечке внутренней информации.

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Ещё один секретарь подал в отставку в связи с подозрениями о вмешательстве в кадровые вопросы.