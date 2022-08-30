Херсон, 30 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны отразила новую попытку ракетного удара киевских боевиков по Херсону, сообщил 30 августа заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Пуск ракеты средствами ПВО

«Была попытка ракетной атаки. ПВО сработала четко», — сказал он РИА Новости.

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