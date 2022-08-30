Донецк, 30 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики вынуждены прибегать к дополнительным действиям для защиты мирного населения от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Smdnr.ru Денис Пушилин

Он рассказал, что число военных преступлений Киева увеличивается, под обстрел попадают гражданские объекты не только ДНР и ЛНР, но и в Херсоне, и на территории Запорожской области.

«И мы видим, что, по сути, сейчас [киевский] режим не останавливается ни перед чем. И, конечно, это вызывает очень серьёзные опасения и подталкивает нас к дополнительным действиям по защите интересов как Донецкой Народной Республики, так и других освобождённых территорий», — сказал Пушилин.