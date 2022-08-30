Амвросиевский район, ДНР, 30 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Сенатор Артем Шейкин встретился в Москве со школьниками из подшефного Приамурью Амвросиевкого района Донецкой Народной Республики. Ребята приехали в столицу России с экскурсионно-познавательной программой. Шейкин рассказал им о Приамурье и о том, как работают органы власти, сообщила «Амурская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«Много говорили во время встречи о поддержке образования и карьеры нашей молодежи — ведь именно из таких неравнодушных ребят формируется будущая политическая, гражданская и деловая элита нашей страны. Из общения с ребятами и их учителями узнал, что в Амвросиевской школе №6 большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, формированию человека, небезразличного к истории и судьбе родного края, своей малой Родины», — отметил сенатор по итогам встречи. Он подчеркнул, что многие из детей, с которыми он общался, увлечены историей.

Директор школы №6 Амвросиевки Наталья Шибаева и учитель истории Лариса Тур подарили Артёму Шейкину стальную розу, которая является символом Донбасса. Цветок сделан из настоящих гильз и осколков снарядов, падавших на территорию ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом ДНР. Муниципалитету помогли сделать ремонт в учреждениях образования, закупили школьную мебель и оборудование, а также автобусы.