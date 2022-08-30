Будущая элита нашей страны — сенатор от Приамурья о детях из Донбасса
Амвросиевский район, ДНР, 30 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Сенатор Артем Шейкин встретился в Москве со школьниками из подшефного Приамурью Амвросиевкого района Донецкой Народной Республики. Ребята приехали в столицу России с экскурсионно-познавательной программой. Шейкин рассказал им о Приамурье и о том, как работают органы власти, сообщила «Амурская правда».
Читайте также: Глава Приамурья посетил Амвросиевский район ДНР
Директор школы №6 Амвросиевки Наталья Шибаева и учитель истории Лариса Тур подарили Артёму Шейкину стальную розу, которая является символом Донбасса. Цветок сделан из настоящих гильз и осколков снарядов, падавших на территорию ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом ДНР. Муниципалитету помогли сделать ремонт в учреждениях образования, закупили школьную мебель и оборудование, а также автобусы.