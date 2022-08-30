Ростов-на-Дону, 30 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Сотрудники ГУ МЧС России по Ростовской области Иван Самохин и Василий Яковлев, доставляющие техническую и питьевую воду мирным жителям ДНР, попали под обстрел со стороны ВСУ в Донецке. Водитель пожарного автомобиля отвёл автомобиль в безопасное место.

Александр Погожев ИА REGNUM В последние дни люди практически лишены воды из-за непрерывных артобстрелов со стороны ВСУ

«Один снаряд «Града» упал сбоку с правой стороны, ещё один — спереди. [Киевские боевики] пристреливаются. Если увидят, что попали, то полностью кассету в «Град» заряжают. Я сразу и не осознал, просто вдруг перед глазами, когда снаряд разорвался, — листья, ветки, пыль, ничего толком не поймёшь… Мы быстренько развернулись — и в рощицу», — цитирует Самохина газета «Молот».

Водитель пожарного автомобиля седьмого отряда 71-й пожарной части Пролетарска Иван Самохин и находившийся с ним заместитель начальника пожарной части Чалтыря Василий Яковлев не пострадали. Однако осколками был повреждён транспорт. К утру пожарный автомобиль уже был восстановлен силами огнеборцев.

Ивана Самохина представили к государственной награде.