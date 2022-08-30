Москва, , 11:20 — REGNUM Известные российские исполнители Егор Крид (Егор Булаткин) и Михаил Шуфутинский планируют выпустить обновлённую версию песни «3 сентября». Об этом сообщил Егор Крид на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Егор Крид Black-star.ru

По словам музыканта, новая композиция увидит свет в ночь с 1 на 2 сентября 2022 года. Крид также отметил, что будущая работа станет «легендарной историей», однако другие подробности сотрудничества раскрывать не стал.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Григорий Лепс анонсировал сотрудничество с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов). Ожидается, что музыканты запишут совместную песню, которая выйдет до конца 2022 года.

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