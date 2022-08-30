Уфа, 30 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Антироссийские санкции не смогли причинить экономического вреда Башкирии. Об этом заявил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров на заседании регионального правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Внешнеторговый оборот республики за первое полугодия вырос на 19% по сравнению с прошлым годом. Внешнеэкономическую деятельность осуществляют 949 предприятий. Из них 852 относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Он подчеркнул, что в настоящее время очень актуальны вопросы диверсификации экспорта в дружественные страны, организации производственной деятельности в условиях отсутствия поставок импортного сырья и оборудования, постоянного улучшения характеристик продукции в соответствии с требованием страны получателя.

«За 1 полугодие этого года экспорт Башкортостан увеличился на 25%. Вывод здесь очевиден — антироссийские санкции не смогли причинить нам вреда. Несмотря на значительное внешнее давление, наша республика планомерно показывает рост в части экспортной деятельности», — заявил премьер-министр республики.

Он напомнил, что в регионе был разработан комплекс мер для поддержки экономики республики, в том числе с ориентиром на участников внешнеэкономической деятельности.

О пилотном антикризисном пакете мер поддержки экспортеров и импортеров Башкирии рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности регионаМаргарита Болычева.

«План первоочередных действий по обеспечению развития республики включает в себя восемь мер финансовой поддержки по линии министерства. В частности, субсидии до одного млн рублей можно получить на возмещение затрат, связанных с транспортировкой импортных товаров, проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ или омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков», — приводит пресс-служба ее слова.

Отмечается, что одна из субсидий направлена на возмещение части затрат, связанных с хранением грузов в морских портах на территории России и хранением грузов в логистических хабах за границей. При этом максимальный размер возмещаемой суммы составит 50%, но не более 300 тысяч рублей одному заявителю.

«Максимальный размер субсидии на возмещение части затрат на услуги консалтинговых агентств, связанных с поиском сырья, запасных частей и оборудования, необходимых для реализации инвестиционных проектов и производственной деятельности на экспорт покроет до 30% понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что максимальный размер субсидии на закупку импортного сырья, оборудования и запасных частей составит 30% от понесенных затрат, но не более одного млн рублей.Сообщается, что эти меры поддержки будут применяться в Башкирии впервые.

Отмечается, что Назаров одобрил представленный проект и поручил министерству внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности обеспечить сохранение объема регионального экспорта на уровне не ниже 2021 года. Также было поручено обеспечить увеличение числа предприятий, ведущих экспортную деятельность, не менее чем на 10%.