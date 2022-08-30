Донецк, 30 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб мужчина, сообщили 30 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Донецк

«ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, по улице Рубена Ибаррури погиб мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики 30 августа обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.

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