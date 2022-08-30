В Донецке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Донецк, 30 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Петровском районе Донецка из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб мужчина, сообщили 30 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Донецк
«ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, по улице Рубена Ибаррури погиб мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики 30 августа обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.
Читайте также: Киевские боевики обстреляли Горловку в ДНР