Москва, 30 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» предупредило французскую энергетическую корпорацию Engie («Энжи») о сокращении поставок газа с 30 августа 2022 года, передаёт Reuters.

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В Engie заявили, что Газпром сокращает поставки газа из-за разногласий между сторонами по применению некоторых контрактов, связанных с поставками энергии.

Отмечается, что французская корпорация уже приняла меры для значительного снижения финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Газпром уведомил австрийскую компанию OMV, что планирует сократить поставки газа стране.

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