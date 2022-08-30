Рязань, 30 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. На две тысячи гектаров увеличилась площадь территории, пройденной лесными пожарами, в Рязанской области за последние сутки, данные на утро 30 августа привели в экстренных службах региона.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

«В Рязанской области площадь, пройденная огнем лесных пожаров, за минувшие сутки выросла на 2 тыс. га и составляет более 22 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет», — приводит данные ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Рязанской области сообщил о сокращении группировки на тушении пожаров в связи со стабилизацией ситуации. Однако вечером того же дня осложнилась ситуация в районе деревни Култуки Клепиковского района, где из-за сильного ветра разгорелся верховой пожар, позже перешедший на низовой.