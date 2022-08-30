Донецк, 30 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским продолжает совершать военные преступления в отношении мирных жителей, заявил 30 августа глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео, опубликованного на странице Дениса Пушилина во «ВКонтакте» Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

Руководитель республики рассказал журналистам о продолжающихся обстрелах гражданской инфраструктуры.

«По сути, сейчас Зеленский продолжает увеличивать количество военных преступлений. И мы видим, что эта тенденция не спадает, а, наоборот идёт по нарастающей», — сказал Пушилин.