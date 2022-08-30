Сыктывкар, 30 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Арбитраж Коми 14 сентября 2022 года планирует начать рассмотрение иска главного управления министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми в лице Усинского лесничества. Ответчиком в деле по обязанию выполнить лесовосстановление на участке более 22 га выступает ООО «РН-Северная нефть», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

В базе дело создано 15 августа 2022 года. Его рассматривает судья Изъюрова. В споре речь идёт «об обязании выполнить мероприятия по лесовосстановлению или лесоразведению на площади 22,29 га в соответствии со статьей 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации, постановления правительства Российской Федерации № 566 от 07.05.2019 года». В указанных документах прописан порядок лесовосстановления теми лицами, которые используют леса.

В ЕГРЮЛ компания-ответчик зарегистрирована в ноябре 2005 года. С 17 августа 2022 года юрлицо находится «в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц». Гендиректор — Егор Борщ, единственный владелец с августа 2022 года — ООО «ННК-Ойл» (подконтрольно московскому ООО «ННК-Групп» Эдуарда Худайнатова).