София, 30 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В столице Болгарии Софии задержаны сразу две группы нелегальных мигрантов, пытавшихся выехать в страны Западной Европы. Об этом 30 августа сообщает БНР.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Согласно официальной информации, первая партия нелегалов была остановлена на одном из софийских рынков. Иностранные граждане садились в автобус, следовавший через Румынию и Венгрию в Австрию. При этом документов, удостоверяющих личность, ни у одного из них не было.

Второе задержание проведено на Центральном железнодорожном вокзале Софии, где в поле зрения правоохранителей попали до 25 человек.

Ведется следствие.

Напомним, 29 августа Минобороны Болгарии направило на болгарско-турецкую границу дополнительные армейские подразделения для противодействия незаконной иммиграции.