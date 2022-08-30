Париж, 30 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступавшая на конференции Medef, попросила компании разработать план по снижению потребления энергии, передает BFM TV.

Jacques Paquier Премьер-министр Франции Элизабет Борн

По словам премьер-министра, компаниям необходимо будет подготовиться к возможному сокращению энергопотребления в ближайшие месяцы. Из-за остановки нескольких ядерных реакторов из-за проблем с коррозией и сокращения поставок российского газа наступающая зима обещает быть напряженной для французской энергосистемы. Тем более что Москва может полностью перекрыть газовый кран, чтобы оказать давление на Европу.

«Мы менее подвержены риску, чем другие европейские страны, но не считаем, что наша страна будет вне опасности. Мы уже знаем, что этой зимой у нас будет меньше газа, чем в другие годы», — заверила премьер-министр.

Кроме того, Элизабет Борн уточнила, что правительство рассматривает возможность создания «рынка обмена правами на потребление» и что для пострадавших компаний могут быть приняты «соответствующие меры поддержки».

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