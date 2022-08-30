Кабул, 30 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Министерство транспорта и гражданской авиации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане представило свой годовой отчёт. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Carl Montgomery Аэропорт Кабула

Гулям Джилани Вафа, заместитель министерства транспорта и гражданской авиации, заявил на пресс-конференции, что 70% оборудования и объектов в аэропорту Кабула были уничтожены иностранными войсками.

По его словам, уничтоженная техника стоила миллионы долларов.

«Оборудование и объекты стоимостью в миллионы долларов были уничтожены в аэропорту Кабула иностранными силами и вредителями», — подчеркнул он.

После вывода американских войск из Афганистана и захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были опубликованы отчёты, показывающие, что многие военные объекты были уничтожены иностранными войсками.