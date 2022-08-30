«Железный занавес» Запада вредит ему самому — эксперт о триумфе России
Улан-Удэ, 30 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Большие успехи России в развитии сельского хозяйства объясняются такими преимуществами, как большая территория и разнообразие природных условий. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM экономист Алдар Бадмаев.
Эти преимущества позволяют развивать самые разные отрасли агропромышленного комплекса. После спада 90-х годов росту производства способствовали адресные и своевременные меры правительства РФ, которые сказались на увеличении ассортимента производимой сельхозпродукции и её переработке.
По мнению эксперта, Россия в настоящее время в состоянии существовать в условиях санкций. При этом страна продолжает активно влиять на ценообразование целого ряда важнейших продуктов на мировом рынке, в частности, по таким позициям, как зерно, подсолнечное масло, сахар.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянские СМИ назвали развитие сельского хозяйства в России «секретным триумфом» президента Владимира Путина. По мнению журналистов, изменение климата также играет на руку Российской Федерации.
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