Улан-Удэ, 30 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Большие успехи России в развитии сельского хозяйства объясняются такими преимуществами, как большая территория и разнообразие природных условий. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM экономист Алдар Бадмаев.

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Эти преимущества позволяют развивать самые разные отрасли агропромышленного комплекса. После спада 90-х годов росту производства способствовали адресные и своевременные меры правительства РФ, которые сказались на увеличении ассортимента производимой сельхозпродукции и её переработке.

По мнению эксперта, Россия в настоящее время в состоянии существовать в условиях санкций. При этом страна продолжает активно влиять на ценообразование целого ряда важнейших продуктов на мировом рынке, в частности, по таким позициям, как зерно, подсолнечное масло, сахар.

Алдар Бадмаев Конечно, с развитием производственной кооперации сельское хозяйство РФ также стало больше зависеть от международных поставщиков по запасным частям, семенам и другим позициям, но эта зависимость не критична в целом для всего российского хозяйства. И уж точно никакой голод населению России не грозит. Более того, «железный занавес», который Запад пытается опустить перед нами, скорее ухудшает положение европейских стран, привыкших к нашей сельскохозяйственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянские СМИ назвали развитие сельского хозяйства в России «секретным триумфом» президента Владимира Путина. По мнению журналистов, изменение климата также играет на руку Российской Федерации.

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