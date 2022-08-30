Отряд кораблей Северного флота вышел в Карское море
Североморск, Мурманская область, 30 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Отряд кораблей Северного флота (СФ) ВМФ России, в состав которого входят большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко», большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» и большой морской танкер «Сергей Осипов», 29 августа прошёл пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач и вошёл в Карское море. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Накануне североморцы приняли участие в «уничтожении» условных «террористов» на стационарной платформе «Приразломная» в Баренцевом море.
Ранее моряки отряда и бойцы дислоцированной на Земле Франца-Иосифа тактической группы СФ провели учения по организации обороны арктических островных территорий.
Арктический поход отряда кораблей СФ начался 10 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей Северного флота прибыл к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.