Североморск, Мурманская область, 30 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Отряд кораблей Северного флота (СФ) ВМФ России, в состав которого входят большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко», большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» и большой морской танкер «Сергей Осипов», 29 августа прошёл пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач и вошёл в Карское море. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru БПК «Адмирал Левченко»

Накануне североморцы приняли участие в «уничтожении» условных «террористов» на стационарной платформе «Приразломная» в Баренцевом море.

пресс-служба СФ «В восточной части Баренцева моря, отряд кораблей СФ во взаимодействии с силами Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району и службой безопасности ООО «Газпром Нефть-Шельф» принял участие в тактических учениях по разрешению кризисных ситуаций в районе морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная».

Ранее моряки отряда и бойцы дислоцированной на Земле Франца-Иосифа тактической группы СФ провели учения по организации обороны арктических островных территорий.

Арктический поход отряда кораблей СФ начался 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей Северного флота прибыл к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.