* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:17 — REGNUM Контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государственное информационное агентство «Бахтар» сообщило, что предстоит восстановить десятки постов на ирано-афганской границе в провинции Фарах.

Граница (сс) CWitte

По информации издания, такое решение было принято после осмотра комиссией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приграничных районов в провинциях Герат и Фарах. В сообщении отмечается, что начата практическая работа по ремонту десятков постов, которые затем будут переданы пограничникам.

Ранее произошло несколько столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пограничными войсками Ирана, в результате которых с обеих сторон погибли мирные жители и солдаты.

Спецпредставитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми заявил о пограничных проблемах: »Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не имеет квалифицированных сил на пограничных постах. У них даже нет униформы».

Он также сказал, что Ирану придётся взять на себя ответственность за безопасность границы между Афганистаном и Ираном в одиночку.