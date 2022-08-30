Южа, Ивановская область, 30 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Три крупных очага лесных пожаров потушено в Южском районе Ивановской области по данным на утро 30 августа. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Станислав Воскресенский.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«За вчера активная кромка пожара уменьшена в два раза. Потушено три крупных очага, сделано 70 км минерализованных полос», — сообщил глава региона, побывавший в районе пожаров.

Глава региона сообщил, что пообщался с жителями населённого пункта Талицы, который находится в непосредственной близости от пожаров, и поблагодарил их за помощь. Также он поручил оказывать всю необходимую помощь и усилить медицинскую группировку.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в районе населённого пункта Талицы Южского района Ивановской области действует с 25 августа. В районе введён режим ЧС.