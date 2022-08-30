Сеул, 30 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи окажет помощь детям из мультикультурных семей, испытывающим трудности в освоении корейского языка и обучении, а также родителям-одиночкам с низким доходом и молодым родителям. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёля.

aproman Семья

Данное заявление он сделал в ходе посещения Центра семьи в сеульском муниципальном округе Куро-гу.

Как отметил глава государства, правительство расширит меры поддержки семей, чтобы обеспечить приемлемые условия для жизни детей, независимо от финансового положения их родителей.

Центр семьи, основанный в 2006 году, оказывает различную поддержку мультикультурным семьям в вопросе адаптации, а также семьям, относящимся к уязвимым слоям населения. Услугами центра ежегодно пользуются более сорока тысяч человек.